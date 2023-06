I po covidu se žáci učí z domu. „Budou pracovat v mezinárodních firmách, ať si zvykají,“ vysvětluje ředitel

Protože se projekt osvědčil, rozhodl se od nového školního roku kombinovanou výuku zařadit pravidelně. Podle jeho slov to může pomoci třeba při plánovaných akcích, během kterých je potřeba vyklidit školu. „Například během maturit nebo přijímacích zkoušek,“ vysvětluje Semerád.

Zkušenosti s takovouto výukou si kromě něj pochvaluje i tamní ředitel Jaroslav Semerád. „Řada studentů bude pracovat v mezinárodních firmách, kde budou on-line porady a meetingy,“ vysvětluje ředitel SPŠSE a VOŠ Masarykova v Liberci, proč se rozhodl výuku přes internet občas vklínit do rozvrhu.

Podobné pozitivní zkušenosti hlásí i řada jiných škol, ministerstvo se proto rozhodlo prodloužit pilotní projekt o další dva roky. „V tuto chvíli se na MŠMT jedná o tom, aby školy zapojené do pokusného ověřování pokračovaly,“ říká Veronika Lucká Loosová z pedagogického institutu. Současně by se do projektu mohli přidat i další zájemci.

Zapojily se i základní školy a ZUŠ

Kromě studentů středních škol se do projektu ale začlenili i jejich mladší vrstevníci, mezi nimi i přírodní základní škola Sofisa v Olomouci. „Je to vstřícný krok pro rodiny, ve kterých se rodiče chtějí na vzdělávání svých dětí též podílet, či pro rodiny, které hodně cestují,“ popisuje benefity kombinované výuky tamní lektorka a koučka Lucie Krejčíková. Pokud se projekt bude prodlužovat, chce škola v kombinovaném vzdělávání i nadále pokračovat.

Stejně to vidí i ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou. „Může to být dobré například pro děti, které třeba z důvodu sportu nemůžou být ve škole,“ popisuje své zkušenosti s kombinovanou výukou ředitel školy Ota Benc.

Zapojili se i žáci se specifickými potřebami

Do projektu je zařazeno téměř šest tisíc žáků včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi ně patří i osmý a devátý ročník ze Základní školy pro žáky s poruchami zraku na náměstí Míru v Praze 2. V obou pololetích tohoto školního roku zorganizovala škola pro třídy takzvaný projektový týden.