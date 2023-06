Část pacientů možná čeká méně cest za odbornými doktory. Léky by mohli předepsat i praktici

Jakub Mrvík trpí atopickým ekzémem, kvůli němu chodí už od dětství k dermatologům. Náročnější léčbu mu i nadále bude nastavovat jedině specialista. Pro některé základní masti by ale nově mohl i do ordinace praktika.

„Dokážu si představit, že bych šel za svým obvodním lékařem jenom kvůli mastičce na promazávání a nemusel bych čas trávit tady (u specialisty, pozn. redakce). Protože vím, že když sem přijdu, tak je tu vždycky hodně lidí a člověk tady stráví pak půl dne jenom kvůli mastičkám,“ říká Mrvík.

Navíc například v kožních ambulancích ve Fakultní nemocnici na Vinohradech v Praze je nyní objednací lhůta zhruba dva měsíce.

Specialisté navrhují projednat každý lék zvlášť

Primář Dermatovenerologické kliniky FNKV Spyridon Gkalpakiotis by byl ochoten ohledně některých léků diskutovat. Zmiňuje ale i druhou stranu pohledu. „Někdy i my dermatologové bádáme nad tím, co to je za diagnózu, takže možná že alespoň ta vstupní kontrola u dermatologů by nebyla špatná.“

Praktičtí lékaři by nově mohli podle současných návrhů předepisovat vybrané léky nejen na kožní onemocnění, ale například také na diabetes či kardiologická onemocnění. „Nejvíc z toho bude profitovat starší pacient, který není mobilní, a pak jsou to venkovští pacienti, kde ta hustota péče je menší,“ odhaduje předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Proti uvolnění léků z takzvané skupiny L praktikům nejsou ani ambulantní specialisté. Dodávají však, že předtím se musí posoudit každý lék zvlášť. „A zároveň s tím je potřeba u toho léku nebo u choroby, která je léčena tím lékem, stanovit, jaký by byl ideální postup spolupráce mezi praktickým lékařem a příslušným specialistou,“ říká předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.

Hlavním přínosem pro pacienta by mělo být to, že lidé nebudou muset absolvovat několik koleček návštěv lékařů, domnívá se náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. „Čímž bychom zase mohli odlehčit některým z těch odborností,“ dodává.