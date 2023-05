Schválení ústavních soudců není formalita, diskuze je ukázkou demokracie, říkají Pospíšil a Válková

Souhlasí s tím i europoslanec Pospíšil, podle nějž nebude do poslední chvíle jasné, které kandidáty Senát schválí. Diskuze dokazuje rozvinutou demokracii, míní. „Souhlas Senátu s nominanty na ústavní soudce nemá být pouze formální. Pokud dva výbory v tajné volbě vyjádří různé názory na stejnou věc, nevěští to nic špatného. Jenom, že nepůjde o formální krok,“ zdůraznil.

Způsob výběru ústavních soudců by ale bývalí šéfové resortu spravedlnosti měnit nechtěli. „Jasně je třeba říct, že vše dosud probíhá v souladu s právem a ústavou. Tady by to podle mě jinak být nemělo a nemuselo. Máme jiné problémy, které bychom měli řešit,“ podotkla Válková.

Debata v Senátu nastavuje limity pro prezidenta, říká Procházková

Debata ohledně prvních třech kandidátů na ústavní soudce podle zástupkyně šéfredaktora týdeníku Respekt Andrey Procházkové nejvíce vypovídá o vztahu prezidenta a horní komory parlamentu.

„To, co sledujeme v přímém přenosu, je nastavování hranic a limitů obou stran, kam senátoři můžou zajít a kam se prezident nechá dotlačit v dalších nominacích na ústavní soudce,“ doplnila s tím, že část Senátu se cítí dostatečně silná na to, aby příště mohla prosadit kandidáty, které více preferuje.

Ústavní právník a vedoucí katedry práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy Aleš Gerloch poznamenal, že spory reflektují i nynější způsob výběru soudců, který závisí na prezidentovi a Senátu.

„Osobně už zastávám dlouho názor, že by prezident měl jmenovat předsedu, místopředsedy, tedy další dva soudce. Senát by si měl obsadit pět svých soudců a pět Poslanecká sněmovna,“ navrhuje způsob výběru Gerloch. Ze všeho nejdůležitější by měla být v tomto rozložení názorová různorodost, podle níž by se měli rozhodovat i senátoři, naznačil.