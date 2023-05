Bývalý fotbalový rozhodčí Grímm se u soudu přiznal k přijetí úplatků

Vybraní sudí a delegáti, ale i jeden hráč a funkcionář konkurenčních klubů, pak za úplatek pomáhali Vyšehradu k výhře, říká obžaloba. Rogozovou motivací byl postup klubu ze třetí ligy do druhé a jeho udržení v druhé lize.

Podle obžaloby stál Berbr v čele organizované skupiny, která se v letech 2019 a 2020 podílela na zmanipulování deseti zápasů třetí a druhé ligy. Státní zástupce Jan Scholle Berbra viní z toho, že využíval svého dominantního postavení ve FAČR a ovlivňoval nasazování rozhodčích na utkání Slavoje Vyšehrad podle požadavků tehdejšího sportovního ředitele klubu Romana Rogoze. Berbr to podle obžaloby dělal pro posílení a udržení svého vlivu v asociaci.

„Na svém přiznání v plném rozsahu trvám,“ řekl u soudu Grímm. Promluvil o úplatcích ve fotbalu – ještě před současnou kauzou mu byl podle jeho slov nabídnut úplatek, nahlásil to tehdy Berbrovi, šli na fotbalový svaz a bylo mu slíbeno prošetření věci. Jediný výsledek ale byl, že byl stažen z listiny rozhodčích.

„Ve FAČR neexistoval žádný manuál, který by pomáhal rozhodčím, když byli osloveni s nabídkou úplatku, žádný formulář, jak postupovat a nahlásit to,“ řekl.

Grímm popsal jednotlivá utkání, v nichž podle svých slov přijal za ovlivnění zápasu peníze. Týkalo se to například utkání z května 2019 mezi Radotínem a Dobrovicemi. Rogoz mu nabídl úplatek za to, aby nevyhrál Radotín, který byl přímým konkurentem Vyšehradu v boji o postup do druhé ligy. Grímm o tom prý řekl Berbrovi, ten mu odpověděl, že si nepřeje žádný exces a nechce, aby si Dobrovice stěžovaly, což Grímm pochopil tak, že má Radotín prohrát.

Přiznal i úplatek v třetiligovém zápase mezi B týmem Bohemians a Sokolem Brozany. Spoluobžalovaný Martin Svoboda mu prý na telefon poslal obrázek padesátky, což pochopil jako nabídku padesátitisícového úplatku za ovlivnění duelu ve prospěch Brozan. Utkání prý ovlivnil nepatrně, Brozany vyhrály. Po několika dnech dostal obálku se 40 tisíci korunami, které si rozdělil s asistenty. Svoboda, který ve čtvrtek vypovídal před Grímmem, jakoukoliv vinu odmítl a popřel, že by nabízel úplatky.