ODS v novém modelu Kantaru dál oslabila, ANO by přesáhlo třicet procent

Hnutí ANO dosáhlo v novém modelu 30,5 procenta, oproti výzkumu v minulém měsíci je to o procentní bod více. ODS na druhé pozici oslabila podle modelu o tři procentní body na sedmnáct procent. Beze změny jsou Piráti, kteří by měli jedenáct procent. SPD by získala devět procent, což je o procentní bod lepší zisk než v březnovém modelu.

Mírně lepší výsledek by mělo také hnutí STAN se šesti procenty a ČSSD s 5,5 procenta. Sociální demokracie tak druhý měsíc v řadě dosahuje v modelu pětiprocentní hranice, jejíž zdolání je podmínkou pro vstup do Poslanecké sněmovny. V posledních volbách do dolní komory se přitom přes tuto hranici nedostala. Na pěti procentech by byla TOP 09 díky růstu o procentní bod a KDU-ČSL, která si polepšila dokonce o dva procentní body. Autoři průzkumu nicméně upozorňují, že u všech stran kolem pětiprocentní hranice je vstup do sněmovny velmi nejistý.

S 2,5 procenta by se umístila Přísaha Roberta Šlachty a KSČM, na dvou procentech by byli Zelení a PRO 2022.