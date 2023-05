Lékaři jsou ochotni jít na venkov, stát jim ale musí připravit podmínky, poukazuje odborná společnost

Lékařská společnost by chtěla, aby stát nastavil podmínky, které by umožnily praktickým lékařům snáz žít a ordinovat na venkově. Podle průzkumu mezi mediky a mladými praktiky je mezi nimi o práci mimo města zájem, obávají se však mimo jiné nedostatečných podmínek pro profesní rozvoj, další vzdělávání i rodinný život. Podle Davida Halaty ze Společnosti všeobecného lékařství by pomohl nový systém krajských školitelů nebo krátkodobé stáže na venkově, lékaři by také ocenili rozšíření sdílených praxí a částečných úvazků.