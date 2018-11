Co naláká mladé začínající doktory na venkov? Průzkum ukázal, že peníze nejsou nejdůležitější

Venkov se v posledních letech potýká s nedostatkem praktických lékařů. Ti dosavadní postupně odchází do důchodu a mladí se na jejich místa příliš nehrnou. Zkušení lékaři se proto v unikátním průzkumu, jehož předběžné výsledky má Česká televize k dispozici, ptali nastupující lékařské generace, co by ji k práci na venkově motivovalo. Pro většinu doktorů to nejsou finanční příspěvky, ale zajištěná kvalifikovaná práce i pro jejich partnera nebo kvalitní školka či škola pro děti.