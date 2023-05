Drahou vodu řeší lidé na řadě míst Česka. Stát pracuje na přísnější regulaci pro vodohospodáře

Podstatně menší procentuální zisk mají kalkulovaný Vodárny a kanalizace Pardubice. „V současné době máme v kalkulacích počítáno do vodného zhruba devítiprocentní zisk a do stočného šestiprocentní zisk,“ říká předseda představenstva Martin Charvát.

Nový předpis chystá resort financí

Ministerstvo financí dostává od společností data průběžně. Zatím však nemá informace o tom, že by někde docházelo k porušování cenových předpisů. Na dalším zpřísnění pravidel teď pracuje.

„Mělo by to platit od 1. ledna 2025, v případě potřeby to samozřejmě může platit i dříve,“ dodává expert resortu Lukáš Teklý.

Každý Čech v průměru spotřebuje 93 litrů pitné vody za den. Od roku 2013 přitom její množství setrvale roste. Nejvíce se to projevilo v době pandemie covidu-19.