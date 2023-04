Prezident Pavel vyjel do Libereckého kraje. Návštěvu zahájil ve Frýdlantském výběžku

„Je tady skvělý projekt, který může přinést nejenom místu, ale i regionu příležitosti pro bydlení, vzdělávání, kulturu, sport a další vyžití, množství pracovních příležitostí a naráží to na stavební řízení. Myslím, že kdekoliv máme projekt, který nabízí mnohem více výhod než nevýhod, tak bychom měli být mnohem pružnější a reagovat rychleji. Klasickým příkladem je tady nedaleké Polsko, které řeší tyto problémy mnohem rychleji než my a vlastně se řídí stejnými evropskými regulemi jako Česká republika. Není jediný důvod, aby to u nás trvalo násobně déle než v Polsku,“ řekl na dotaz novinářů Pavel.

Pavel se na městském úřadu setkal s představiteli města i dalšími starosty z Frýdlantska, poté se pěšky za doprovodu stovek místních přesunul do nedalekého areálu bývalé Textilany, kde těžké stroje dokončují demolici léta nevyužívaných budov. Investor má zájem plochu využít pro rekreační bydlení a služby s tím spojené, naráží ale na problémy ve stavebním řízení a v povolování změn v územních plánech v obci s rozšířenou působností. Město přitom podle místostarosty Jaromíra Pelanta (NEZ) projekt podporuje, zajistil by práci a přilákal turisty.

Podle Půty je Frýdlantský výběžek místem, kde je v kraji nejvyšší nezaměstnanost, nejnižší HDP na obyvatele a celá řada dalších problémů. „Já jsem se po zkušenostech i z návštěv minulého pana prezidenta rozhodl, že ukazovat hlavě státu to, co v kraji funguje, sice můžeme, ale protože jedno z témat pana prezidenta Pavla byla pomoc těm regionům, které jsou na tom ekonomicky a ze všech dalších ukazatelů nejhůř, tak začínáme právě v Novém Městě pod Smrkem,“ řekl Půta.

Cesta do Libereckého kraje je sice už čtvrtým výjezdem Pavla do regionů po prezidentských volbách, je to ale zároveň poprvé, co navštíví nějaký kraj, kde vyhrál nad svým protikandidátem Andrejem Babišem (ANO). Ve druhém kole prezidentské volby v kraji Pavel získal 58,8 procenta hlasů, Babiš dostal 41,19 procenta.

Další část prezidentova programu bude v Liberci, kde ho čeká návštěva krajského úřadu, kasáren chemiků, nemocnice i firmy Elmarco. Večer bude mít besedu s veřejností v hlavním sále kulturního centra v Lidových sadech.