Výroba delfínů začala ve velkém před 60 lety. Položily základ pro další rozvoj proudových letounů v tuzemsku

Delfín, který „andulu“ sestřelil, byl jedním ze strojů, které československá armáda vyzbrojila kulomety (a to německými z druhé světové války) a využívala jako hlídkové letouny. Určeny byly právě k zásahům proti civilním, pomalu letícím letadlům. Delfíny byly k takovému úkolu jako dělané – na rozdíl od nadzvukových stíhaček, pro které byla letadla jako An-2 příliš pomalá, pod pádovou rychlostí. Kromě sestřelu polské „anduly“ zasáhly delfíny upravené k takovým účelům v roce 1973 dvakrát proti civilním letadlům, která nad Československo zabloudila z Rakouska. V těchto případech ale nedošlo k použití zbraní (kromě varovných výstřelů), nýbrž ke střetům delfínů s menšími sportovními stroji. V obou byly dvoučlenné posádky, které zahynuly.

Delfíny se vyráběly do roku 1974. Aero zamýšlelo v jejich vývoji v sedmdesátých letech pokračovat, ale nakonec se ukázalo, že o další sérii není zájem. Proudových cvičných letadel bylo již ve světě dost, tím spíše, že Aero již vyvinulo a začínalo vyrábět modernější stroj L-39 Albatros, který začal delfíny postupně vytlačovat.

Přesto v provozu vydržely dlouho – až do devadesátých let a leckdy i do nového století. Po rozpadu Československa a Sovětského svazu přešly do výzbroje letectev nástupnických států, létaly tedy v barvách české i slovenské armády a ukrajinského, gruzínského, arménského či ázerbájdžánského letectva. Po pádu železné opony se dostaly také na Západ, do muzeí, ale posloužily i k výzkumným účelům.