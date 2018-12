Nový Albatros se vznesl. Obletěl Vodochody, podle výrobce je připraven na zkoušky

Novou generaci Albatrosů Aero slavnostně představilo v říjnu, u rolloutu byla řada významných hostů včetně ministra obrany, premiéra či zástupce náčelníka generálního štábu armády. První vzlet byl o poznání skromnější, ale pro budoucnost L-39NG neméně důležitý.

Do kabiny usedli testovací piloti Aera David Jahoda a Vladimír Továrek. Letoun strávil ve vzduchu půl hodiny a vystoupal do pěti tisíc stop, tedy nad 1500 metrů. „První stroj letěl již v

konfiguraci sériového letounu,“ uvedl mluvčí výrobce Tobiáš Tvrdík.

Piloti při prvním letu především zkoušeli, zda se stroj chová tak, jak by měl z pohledu stability a ovladatelnosti. „Zvládli jsme i některé testy, jako jsou změny konfigurace, akcelerace až na 200 uzlů, otočení o 30, 40 a 60 stupňů a zpomalení na přibližovací rychlost. Všechny instalované systémy pracovaly perfektně a výhled z kokpitu byl vynikající,“ liboval si David Jahoda.

Po prvním vzletu by měly následovat certifikační zkoušky, podle Tvrdíka je na ně L-39NG připraven. Výrobce doufá, že získá typovou certifikaci do konce roku 2019. Podle předsedy představenstva Aera Giuseppe Giorda by první zákazník měl převzít již sériový stroj v prvním čtvrtletí roku 2020.