Pokračování Top Gunu vletělo do kin. Je to stejný, ale zároveň lepší film, míní Michailidis

Film se stal kasovním trhákem, od premiéry v roce 1986 vydělal více než 350 milionů dolarů při rozpočtu 15 milionů dolarů. Kritici už byli v nadšení střízlivější, Top Gun se sice dočkal nominací na Oscara, ale ne v těch nejsledovanějších kategoriích. Jednu sošku také získal – za píseň Take My Breath Away. Hit, při němž jihlo nejedno srdce, nahrála americká elektropopová kapela Berlin. V pokračování zní Lady Gaga.

Video of Lady Gaga - Hold My Hand (From “Top Gun: Maverick”) [Official Music Video]

Překvapení se konat nemělo

Podle Michailidise je Top Gun: Maverick plný patosu a klišé, přesto na diváka funguje. „Je to taková hommage všemu, co se ve filmu z roku 1986 dělo, a zároveň celé kariéře Toma Cruise. Používá v něm vše, co od něj za posledních dvacet let známe, takže to není nijak překvapivé, ale o to ani nejde,“ míní Michailidis.

Režii příběhu po zesnulém Tonym Scottovi převzal Joseph Kosinski, jenž je už poměrně zručným budovatelem hrdinských příběhů. Ať už v dramatu Hrdinové ohně z prostředí hasičského sboru nebo ve sci-fi Nevědomí, kde nechal lidstvo zachraňovat také Cruise.

Po více než třech dekádách diváci Petea „Mavericka“ Mitchella potkávají opět jako pilota stíhačky. Brání se totiž úspěšně povýšení z kokpitu do kanceláře. Raději kývne na nabídku stát se instruktorem elitních stíhačů z programu Top Gun.

Mezi adepty je i syn (hraje ho Miles Teller) Maverickova kamaráda a navigátora Goose. Jak všichni, kdo viděli původní Top Gun, vědí, Goose zemřel poté, co se neúspěšně katapultoval z neovladatelné stíhačky, pilotované právě Maverickem. Romantickou linku v pokračování obstará herečka Jennifer Connellyová.