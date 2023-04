Samosprávy hospodařily loni s přebytkem. V době vysoké inflace to mnozí politici kritizují

Kraje a obce jsou v plusu, stát zadlužený

Česká televize z nových dat Ministerstva financí zjistila, že města, vesnice a kraje loni celkem hospodařily s téměř třiatřicetimiliardovým přebytkem. To je třetí nejvýraznější výsledek v historii samostatného Česka. Kraje a obce loni, na rozdíl od zadluženého státu, udržely plusové hospodaření i přes vysokou inflaci a energetickou krizi.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) je hlavním důvodem fakt, že stát obcím před dvěma lety vynahradil výpadek z výrazného snížení daní zaměstnanců. Prakticky celé zrušení superhrubé mzdy zaplatil státní rozpočet. „Hlavním důvodem je poslední změna rozpočtového určení daní, protože čirou náhodou, ale to opravdu je náhoda, to vyšlo úplně přesně. Kdybychom nezvýšili koeficienty, to znamená podíl obcí a krajů na sdílených daních, tak by loni byly na nule,“ vysvětlil Stanjura.

Největší rozpočtový přebytek měla Praha

S největším rozpočtovým přebytkem mezi českými obcemi hospodařilo v minulém roce Hlavní město Praha. Díky daním a dalším odvodům získalo o patnáct a půl miliardy vyšší částku než utratilo. Příjmy Prahy byly v minulém roce víc než sto dvacet miliard, výdaje pak necelých sto pět miliard.

Právě Praha má také na svých účtech největší kumulované zůstatky. „Většina peněz leží na účtech těch největších měst. Jen na účtech hlavního města leží dlouhodobě sto miliard korun,“ upozornil 1. místopředseda hnutí STAN a poslanec Lukáš Vlček. „Je škoda, když obce a kraje nevyužívají své investiční možnosti a v Praze je to vidět nejvíc. Je to největší město, má největší daňové příjmy,“ poznamenal Stanjura.