Česká firma vyrábějící nafukovací atrapy vojenské techniky pro Ukrajinu je napojená na Rusko

Vazby na výrobce atrap z Ruska

Podle obchodního rejstříku je společníkem děčínské firmy Rus Viktor Talanov. Ten byl do roku 2017 marketingovým poradcem ruské společnosti Rusbal. I ona se věnuje výrobě nafukovacích atrap vojenské techniky, které pak dodává ruské armádě. Jejím majitelem je Talanovův otec Alexandr.

I makety vyráběné v Děčíně patří mezi vojenskou techniku. Z Česka do Ruska by se tak dostat neměly. „My dodáváme tady do dveří (výrobní haly). Do toho, kam si to zákazník odveze, už nevidíme,“ přiznal před časem Fresser.

Projekt s názvem 3D klamné cíle je financován z peněz Evropské unie a ministerstva průmyslu a obchodu. Mluvčí resortu Vojtěch Srnka vzkázal, že úřad ze zákona nesmí poskytovat detailní informace o konkrétních případech.