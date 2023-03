Policisté dostanou v příštím roce přidáno, uvedl Rakušan. Opatření má zastavit jejich odchody

I přesto, že žádostí o nástup k policii je ročně kolem sedmi tisíc, skutečně přijatých je pak hlavně kvůli psychologickým a fyzickým testům méně. Navíc v posledních letech od policie víc lidí odchází, než přichází – a ti tak na některých odděleních chybí.

„Je to především ta ulice, místní oddělení – samozřejmě to jsou ta oddělení, která přijímají oznámení od občanů, a pak máme hluboký podstav na odboru služby dopravní policie,“ přiznává ředitel Krajského ředitelství hlavního města Prahy Petr Matějček.

Ministr vnitra se proto chce teď soustředit na stabilizační příspěvky, které by u police udržely i zkušené příslušníky. O důvodech mluvil i s odboráři. „Je to únava, je to vyčerpání a motivační faktory, chtějí uživit rodinu a případně hledají prostředky u jiného zaměstnavatele,“ popisuje předseda Nezávislého odborového svazu Tomáš Machovič.