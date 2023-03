S pomalejší valorizací důchodů ministerstvo počítá i v dalších letech, zjistila ČT

V sobotu dopoledne poslanci po 72 hodinách debat schválili červnové zpomalení růstu důchodů. Tím ale vládní změny v zákonu nekončí. „Já budu předkládat několik variantních návrhů, jak tuto problematiku upravit,“ avizuje vicepremiér Jurečka.

Podle interního materiálu ministerstva by už stát do zvyšování důchodů nepočítal celou inflaci, ale jen její dvě třetiny. To by platilo minimálně příští dva roky. Někteří koaliční lídři teď poprvé existenci tohoto plánu potvrdili.

„Je to jeden parametr, který je naprosto klíčový pro to, abychom v budoucnu vůbec mohli ufinancovat důchodový systém jako takový,“ má jasno předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. „Ty dvě třetiny jsou ve hře. Je to jeden z parametrů, který je v tuto chvíli debatován,“ přidává se šéf lidoveckých poslanců Marek Výborný. Místopředseda poslaneckého klubu hnutí STAN Viktor Vojtko upozorňuje, že bude hodně záležet na možnostech státního rozpočtu.

Nižší výdaje na penze

Právě rozpočtové úspory jsou přitom hlavním důvodem návrhu. Při takovémto zpomalení růstu penzí by výdaje na ně jen v příštím roce klesly o více než deset miliard. Premiér Petr Fiala (ODS) zatím konkrétní návrh komentovat nechtěl. Zároveň ale potvrdil, že vládní koalice bude zákon upravující růst penzí měnit.

„Valorizační mechanismus byl připravován a nastaven v době, kdy si nikdo nedovedl představit ani inflaci ve výši sedmi procent, natož třeba sedmnácti. Takže je potřeba valorizační mechanismus upravit,“ říká předseda vlády.

Opoziční hnutí ANO a SPD s dalším zpomalením valorizací každopádně nesouhlasí. „Je to salámová metoda, kdy neustále ubíráme starobním důchodcům to, co jim patří,“ nešetří kritikou poslanec Aleš Juchelka (ANO). „Důchodci by přišli o spoustu peněz, a to prostě pro nás není k žádné diskuzi,“ přizvukuje místopředseda SPD Radim Fiala.