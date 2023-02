Evropa přestala být naivní, naučili jsme se být solidárnější, zaznělo k výročí války v pořadu Události, komentáře

„Pevně věřím, že jsme se především naučili být odpovědnější, více dbát na vlastní bezpečnost, ale také být solidárnější,“ myslí si Decroix. „Jakkoliv byl poslední rok ne vždy jednoduchý, třeba co se solidarity týče, tak výsledky jsou takové, že jsme byli schopni přijmout neuvěřitelné množství uprchlíků. A to nejen, že by pomáhala vláda — pomáhali všichni,“ uvedla jako příklad. Členství Česka v Evropské unii a NATO se navíc podle ní stalo pevnějším.

S tím souhlasí i Horák. „Ještě bych přidal, že jsme přestali být naivní. Přestala být naivní celá Evropa. Dlouhou dobu jsme měli dobré vztahy s Ruskem, s Ruskem se obchodovalo a nikdo by nevěřil, že v jednadvacátém století může vypuknout takový šílený krvavý konflikt,“ soudí. „Podceňovali jsme obranu a varování našich partnerů například v Pobaltí — z Litvy, Lotyšska, Estonska, a také z Polska, Moldavska,“ vyjmenoval.

Bžoch se domnívá, že Česko dokazuje schopnost a ochotu postavit se za to, aby svět zůstal svobodným a demokratickým. „Česká republika ukázala, že je jasnou součástí Evropské unie a NATO. A za to ochotní bojovat jsme. Myslím, že většina lidí si uvědomuje, že je to důležité. To, co se dnes děje na evropském kontinentu, bylo ještě nedávno něčím, co si nikdo nedokázal představit. To ukazuje stinné stránky našeho života, které mohou nastat,“ okomentoval. Poukázal také na válku informační. Většina lidí si podle něj uvědomuje, že je třeba se hybridním hrozbám postavit.

Na tyto myšlenky navázala Gregorová. „To, co vnímám kolem sebe a když s lidmi mluvím, tak je (Česko) připraveno bojovat za svobodný a demokratický svět,“ uvedla s tím, že si každý pod tím může představit něco jiného. „Občas jsme byli v něčem naivní a podceňovali jsme například hybridní hrozby, právě informační válku, kterou nejen u nás, ale třeba i na Ukrajině Rusko vedlo mnoho let předtím. A stále vede,“ upozornila. Pozitivní podle ní je, že se Česko posunulo k většímu závazku v NATO.