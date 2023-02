Transformace regionů se musí řešit komplexně, řekl Petr Pavel na návštěvě Ústeckého kraje

Ve čtvrtek ráno se Pavel setkal se starosty ze Šluknovského výběžku na šluknovském zámku. Jeho příjezd sledovalo několik desítek lidí. Starosta Šluknova Tomáš Kolonečný (STAN) po setkání uvedl, že Pavel o problémech v regionu ví a chce návštěvu do budoucna zopakovat.

Na selhávání politiky soudržnosti v regionuupozornil už dřív senátor za Děčínsko Zbyněk Linhart (STAN). V návaznosti na Pavlovu návštěvu zmínil, že například obce žádající o dotace na opravy škol musí splnit podmínku, že se bude navyšovat jejich kapacita.

Opomíjený Šluknovský výběžek

„To ovšem třeba pro Šluknovský výběžek neplatí, protože z něj spíš lidé odchází,“ podotkl Linhart s tím, že to ale neznamená, že by na dotace obce neměly mít nárok. „Vypadá to potom, že si o dotační prostředky nežádají, oni ani nemohou,“ dodal.

Podle některých starostů se právě na tuto oblast v celostátní politice zapomíná. „Pan prezident na mě udělal dojem, že se o region zajímá. Problémy běžných lidí v okrajových oblastech mu asi nejsou lhostejné, protože z jeho řeči bylo cítit, že už se s podobnými problémy v jiných regionech setkal,“ podotkl po jednání starosta města Rumburk Lumír Kus (ANO).

Cesta na sever Čech je jeho druhým výjezdem do regionů po volbách, minulý týden byl v Karlovarském kraji. V Ústí nad Labem si odpoledne prohlédne základní školu Mojžíř a sejde se s vedením Ústeckého kraje v krajském úřadě. Návštěvu zakončí Pavel na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, kde je na programu setkání se studenty a veřejností.