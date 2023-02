O víkendu má ve vyšších polohách Česka nadále sněžit, vítr zřejmě zeslábne

V pátek bude podle předpovědi zataženo a sněžení bude od západu postupně v polohách pod tisíc metrů přecházet v déšť. K večeru se má oblačnost protrhávat. Noční teploty by mohly klesnout na jeden až minus tři stupně Celsia, na severovýchodě až minus pět stupňů a může se ojediněle tvořit náledí. Přes den se budou teploty nejspíš pohybovat mezi třemi a sedmi stupni. Povane od západu čerstvý vítr s nárazy kolem 70 kilometrů za hodinu, na horách může dosáhnout rychlosti až 110 kilometrů za hodinu, upozorňuje ČHMÚ.

V sobotu má být opět zataženo, zpočátku na většině území, postupně místy přeháňky, které by měly být nad 600 metrů a od východu ve všech polohách sněhové. V noci se teploty většinou udrží lehce nad nulou, přes den bude zřejmě mezi jedním a pěti stupni. Čerstvý severozápadní vítr s nárazy o rychlosti kolem 50 kilometrů za hodinu má k večeru slábnout.

V neděli může být na východě zpočátku až polojasno, na zbytku území oblačno až zataženo. V Čechách bude dle předpovědi občas sněžit, v polohách pod 400 metrů budou srážky smíšené nebo dešťové. Na Moravě a ve Slezsku předpovídají meteorologové místy sněžení. Noční teploty klesnou asi k minus třem stupňům, na severovýchodě ještě o dva stupně níž. Přes den se teploty mají držet kolem nuly.

Varování před náledím

Ve čtvrtek se v Česku po předchozím sněžení na některých místech vyjasnilo a teploty klesly pod nulu, meteorologové tak varovali před náledím. Hlavní silnice jsou podle nich ošetřené, na vedlejších by to ale ráno mohlo klouzat, a to zejména v západní polovině Čech. Konkrétně zmínili Karlovarský, Plzeňský, Ústecký a Středočeský kraj.

Kvůli silnému větru se mohou také na silnicích ve vyšších polohách tvořit sněhové jazyky a v Krkonoších a Jeseníkách také závěje. Zejména pro nákladní dopravu zůstává uzavřených několik silnic, těžší kamiony neprojedou úsek silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou v Beskydech na Frýdecko-Místecku, jeden z hlavních tahů na Slovensko. Stále zavřená je pro nákladní vozy silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál na hraniční přechod s Polskem.