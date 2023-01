Volební kampaň byla hnus, hodnotí Pekarová Adamová. Podle Havlíčka byla vyostřená, ale odpovídala přímé volbě

Podle Havlíčka bylo vítězství Pavla ve druhém kole výrazné a je potřeba vítěze respektovat. Zároveň jej vyzval spolu s vládou k respektu a podpoře voličů hnutí ANO. „Byl bych rád, aby pan prezident Pavel se svým týmem a možná i kolegové z pětikoalice, kteří jej podporovali, respektovali s pokorou naše voliče. Protože 3,4 miliony voličů bude nepochybně spokojených, ale 2,4 milionu voličů, což je velké číslo, bude spokojeno méně. Ale život jde dál,“ uvedl s tím, že by nyní poslanci měli udělat vše pro to, aby se emoce zklidnily.

Emoce ve společnosti

Pekarová Adamová zmínila, že dělení společnosti je přirozené a pluralita patří k demokracii. Na druhou stranu prezidentská kampaň podle ní ukázala, že někteří chtějí, aby se lidé ještě více vzdálili a bojovali proti sobě. „Teď je čas, kdy bychom se měli ohlédnout za kampaní a říci si, že je dobrou zprávou pro Česko, že tohle nefunguje, že uspěla slušnost a pravda oproti velké míře hnusu a lží,“ podotkla s tím, že jde o dobrou zprávu o stavu naší společnosti. „Na druhou stranu to určitě zanechává velké šrámy,“ dodala.

Havlíček odmítl, že by kampaň Andreje Babiše byla přehnaná. „Domnívám se, že jste trošku pozapomněli na to, jak probíhaly kampaně minule. Například, jak probíhala kampaň do Poslanecké sněmovny, kdy pan Babiš byl vyobrazen vedle Putina,“ uvedl s tím, že ostřejší kampaň je důsledkem přímé volby.

Vyděšené děti

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl, že bychom nyní měli být schopni díry a rány ve společnosti zacelovat. „To, co jsme zažili v posledních týdnech, bylo něco, na co jsme nebyli připraveni,“ uvedl s tím, že byl do společnosti vnesen proti sobě stojící narativ lidí, kteří chtějí mír, a lidí, kteří chtějí válku. „To, co se vpustilo do společnosti, nezmizí s volebním dnem. To je velké nebezpečí,“ uvedl s tím, že nechce nikoho označovat za zlo, ale je podle něj jasné, kdo do prezidentské kampaně vnesl agresi či slova válka a mír a protikandidáta označoval za válečného štváče. „To do zdravé, rozumné, racionální předvolební kampaně vůbec nepatří,“ řekl Rakušan.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) zmínil, že o kampani napověděl rozhovor Babišovy šéfky kampaně Tünde Bartha pro Deník N. „Marketéři si změřili obsah toho, na co jejich voliči slyší. Ty základní pudy a emoce. A na to kampaň soustředili,“ uvedl s tím, že politik má přicházet do veřejného prostoru s vizemi a společnost posouvat kupředu. Zde se podle něj vsadilo na to, co je nejvyhrocenější emoce, což se ve finále proti Babišovi otočilo, protože lidé mu vystavili vysvědčení, že se jim tento princip politiky zajídá.

Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Olga Richterová (Piráti) připomněla, že kampaní byly zasaženy i děti ve školách, konkrétně zmínila obavy z toho, že budou muži odvedeni do války. „Že se vyděsí děti ve školách a školkách, je pro mě největší hnus, co jsme tady zažili,“ podotkla s tím, že by si do budoucna přála, aby ten, kdo způsobil svou kampaní tento strach, se za to omluvil. A ujistil, že se nic takového už do budoucna nestane.