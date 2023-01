U Pavla zřejmě nebudeme svědky ústavních excesů, odhaduje Rychetský

Jedním z diskutovaných překročení prezidentských pravomocí by ale podle Rychetského byl možný krok končícího prezidenta Miloše Zemana jmenovat před koncem svého funkčního období předsedu Ústavního soudu, kterému ale končí mandát až v srpnu. V té době přitom už bude prezidentem Petr Pavel a Rychetského nástupce by podle Ústavy měl jmenovat on.

V případě takového Zemanova kroku šéf konstitučního tribunálu ani neočekává, že by se někdo této funkce předčasně ujal. „Protože by to musel být jeden ze sboru ústavních soudců, tak jsem přesvědčen, že s ohledem na elementární stavovskou čest by to nikdo z nás neakceptoval a nepřijal,“ zdůraznil.

V Česku panuje kancléřský systém, upřesňuje Rychetský

Podle předsedy Ústavního soudu je pro společnost nutné si i po volbách s vysokou účastí a zájmem voličů uvědomit, že v České republice je „tak trochu kancléřský systém“, čili druh vlády se silnou pozicí premiéra, podobně jako v Německu kancléře. Rychetský to vysvětluje tím, že poté, co hlava státu jmenuje předsedu vlády, je „s výjimkami povinna všem návrhům premiéra vyhovět“.

Po proběhlých volbách nechce předseda ústavního sboru vynášet rychlé závěry, myslí si však, že většinová vůle voličů vyjádřila jasnou preferenci proevropského kandidáta. „Rozdíl téměř milionu hlasů charakterizuje vůli občanů k tomu, aby byla Česká republika dál pevně zakotvena v evropských strukturách,“ říká.

Negativně ale hodnotí volební kampaň zvlášť před druhým kolem hlasování, ve které se často zmiňovala slova válka a mír. V době krize, která se podle něj projevuje sociální úzkostí občanů a strachem, pak dle něj i kvůli napjaté společenské atmosféře zvítězil člověk, který je alespoň částečně „schopen zbavit lidi strachu a dát jim perspektivu pro budoucnost.“

Prezident nesmí jít vládě po krku, apeluje Rychetský

Ohradil se také proti tvrzení neúspěšného kandidáta na prezidenta Andreje Babiše (ANO), že by právě expremiér v případě zvolení jako hlava státu představoval protiváhu vládě Petra Fialy (ODS). Rychetský si totiž nemyslí, že by se na Pražský hrad dostal kandidát, který by zastupoval jen zájmy vládní koalice, protože ta rovněž zastupuje několik stran.

„Je to trochu falešná představa. Máme totiž pestrobarevnou vládu a nemáme vládu jedné strany, jako tomu bylo v předlistopadovém období,“ podotýká s tím, že pluralita stran zastoupená v dolní i horní komoře parlamentu je vysoce demokratická a představuje vysoké nároky na vládnutí i soužití všech politických subjektů.

Upozorňuje zároveň na to, že i přesto, že je prezident přímo volený občany a obdržel rekordní počet hlasů od voličů, nelze přistoupit na „pocit o větší síle legitimity funkce“ a volit hlavu státu, která se o tento argument nebude opírat.

Dodal, že je podle něj zásadní neustále zdůrazňovat, že s přijetím přímé volby prezidenta se nezměnil parlamentní systém české demokracie. „Vláda je nejvyšší orgán výkonné moci a prezident je součást výkonné moci,“ uvedl v narážce na kampaň Andreje Babiše s tím, že je podle něj absurdní, aby jakýkoliv kandidát na prezidenta prohlašoval, že „půjde vládě po krku“.

„Od přímé volby už není cesty zpět“

Rychetský sice přiznává, že zájem občanů o volby je pozitivní zprávou o stavu české demokracie a zájmu občanů přímo se podílet se na politickém dění, sám ale není příznivcem hlasování občanů. „Přímá volba vždy nějakým způsobem rozdělí národ, zvlášť když jsme svědky kampaně, která je nefér a obsahuje lži a podpásovky. A každá kampaň je doprovázena takovými jevy,“ myslí si.

Návrat zpět k parlamentní volbě ale podle něj už není možný, protože společnost má o nynější podobu volby zájem. „Cesta zpět už pravděpodobná není. Za této situace a po těchto zkušenostech u přímé volby už zůstaneme,“ odpovídá.

Největším problémem současné podoby voleb je podle něj právě odchýlení od výběru oběma komorami parlamentu, který se pokoušel najít kandidáta, s nímž budou spokojeni politici napříč názorovým a ideologickým spektrem. Druhou překážkou podle něj představuje finanční náročnost volebních kampaní. Tato hranice pak automaticky diskriminuje kandidáty, kteří za sebou nemají výrazné finanční prostředky nebo vlivové skupiny, domnívá se.