Vyplatily se, říká ke kontrolám na slovenské hranici Rakušan. Podle Maška je nutné přidat v ohlídání Schengenu

Vláda ve středu rozhodla o dalším prodloužení kontrol na česko-slovenských hranicích, a to o deset dnů. Režim tam nicméně bude významně mírnější, na namátkových kontrolách zůstanou pouze policisté. Kontroly mají trvat do 4. února. Staženi z nich byli vojáci a celníci.

„Určitě se to vyplatilo a ten pozvolný postup je správný,“ uvedl Rakušan s tím, že vše je konzultováno se slovenskou stranou. Zmínil, že nechtěli kontroly ukončit úplně, aby nevysílali signál pro migranty a převaděče. Podotkl, že nízkým číslům zachycených migrantů napomáhá i zimní období. Pokud by se tak podle něj znovu zvýšil počet uprchlíků, tak by nebyl problém na omezenou dobu kontroly opět zavést.

Zmínil, že výrazným systémovým krokem je to, že vláda dojednala vízovou harmonizaci se státy na takzvané západobalkánské trase. „Srbsko už ve třech případech k takovému kroku přistoupilo, tedy bude ukládat stejné vízové povinnosti jako země EU a už se ukazují první pozitivní výsledky. Do poloviny roku 2023 by tak měly učinit všechny země západního Balkánu,“ uvedl Rakušan. Dodal, že Česko za svého předsednictví dojednalo pomoc těmto zemím od EU tím, že se zapojí i Frontex.