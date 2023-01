Závazky Česka jako člena NATO platí, ujišťují politici po výroku Babiše. Podle ANO byl nedorozuměním

Podobně reagovali další vládní politici. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) zdůraznila, že NATO je založeno na principu jeden za všechny, všichni za jednoho. „Ví to vláda, ví to většina společnosti, která podporuje členství v Alianci. Měl by to vědět i poslanec Babiš, protože je to klíčová garance bezpečnosti České republiky,“ dodala. Také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl, že „ve společném postupu tkví ochranná síla NATO“.

Andrej Babiš v nedělním předvolebním duelu s bývalým předsedou Vojenského výboru NATO Petrem Pavlem řekl „určitě ne, určitě ne a já si myslím, že je potřeba mluvit o míru“, když mu moderátor Martin Řezníček dvakrát zopakoval otázku, zda by měla Česká republika splnit své spojenecké závazky a poslat vojáky na pomoc Polsku nebo pobaltským zemím, kdyby byly napadeny. I napoprvé Babiš na tuto otázku odpověděl, že vojáky by do války určitě nechtěl poslat.

Sám prezidentský kandidát opozičního ANO již krátce po konci předvolební debaty svůj výrok korigoval. Na Twitteru uvedl, že by spojenecké závazky České republiky nezpochybnil. „Pokud by došlo reálně k napadení, pochopitelně bych dodržel článek 5. O tom není debata,“ napsal s tím, že v debatě „vůbec nechtěl odpovídat na hypotetickou otázku o napadení Polska nebo Pobaltí“. Je podle něj zodpovědností světových politiků, aby válce zabránili.