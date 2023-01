Chřipka a další respirační onemocnění jsou na ústupu, může ale přijít druhá vlna

Na začátku týdne mělo do lékáren přijít prvních jedenáct tisíc balení antibiotik z mimořádné dodávky. V některých lékárnách je ale nedostali. Další druhy antibiotik by se v lékárnách podle resortu zdravotnictví měly objevit už příští týden. Celkově by mělo do Česka dorazit v průběhu ledna a února půl milionu balení.

„Navíc po jednání s výrobci a distributory se už podařilo obnovit řadu dodávek,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

„Ne všechny lékárny mají všechna antibiotika. Než se situace uklidní, bude to určitě ještě nějakou dobu trvat,“ podotkl prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.