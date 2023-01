ANALÝZA: Fischer a Hilšer si výrazně pohoršili napříč republikou. Kde proti minulým volbám ztráceli nejvíce?

Oba kandidovali na základě podpory senátorů. Fischera podpořilo před pěti lety sedmnáct senátorů, pro letošní volby to bylo již třicet zákonodárců.

Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, praví staré rčení starořeckého filozofa Herakleita. Řeka se mění, přichází nové vlny, přitéká nová voda. Vyzkoušet platnost této okřídlené věty se pokusili dva neúspěšní prezidentští kandidáti, kteří se zúčastnili voleb v roce 2018. Snad čekali, že se nemění jen řeka, ale mění se i člověk do ní vstupující.

To Hilšer přestal vystupovat jako aktivista a prezentoval se jako občanský kandidát. Před pěti lety sháněl občanské podpisy, získal jich ale jen 43 850. Místo slibovaných alespoň 50 tisíc podpisů nakonec kandidoval s podporou jedenácti senátorů. Stejný scénář se opakoval i letos. Také avizoval, že chce kandidovat jako kandidát na základě petice s alespoň padesáti tisíci hlasů, ale v ulicích příliš vidět nebyl a ani počet nasbíraných podpisů neoznámil.

Do voleb tak šel opět na základě podpory senátorů, tentokráte třinácti. Změnou je také to, že do Senátu kandidoval v rámci vlastní politické strany, letošní kampaň platil ze státních příspěvků na mandát.

Volební neúspěch větší než minule

Fischer ani Hilšer od začátku kampaně nepatřili k favoritům voleb. Dokonce byli oba několikrát vyzýváni, aby z voleb odstoupili ve prospěch průzkumy favorizovanějších Danuše Nerudové a Petra Pavla.

Fischer před pěti lety získal 10,23 procenta hlasů a skončil na třetím místě. Letos si o jedno místo pohoršil a 6,75procentní podporou skončil na čtvrté pozici.