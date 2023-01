Plánovaný schodek rozpočtu vychází o 50 miliard vyšší, kabinet nezapočetl část výdajů, říká Hampl

Investice do oprav a staveb železnic a dálnic jsou jednou z důležitých rozpočtových priorit české vlády. Zatímco loni stát ze Státního fondu dopravní infrastruktury investoval 131,5 miliardy, letos už to má být téměř o 20 miliard víc. Jenže zhruba 30 miliard z letošní částky si vláda nenapsala do výdajů státního rozpočtu. Peníze chce získat díky půjčce od Evropské investiční banky.

Kabinet Petra Fialy (ODS) zároveň zatím do oficiálních výdajů státního rozpočtu nezahrnul ani dvacet miliard, na které vyjde letní mimořádný růst důchodů v průměru o 700 korun měsíčně. Podle šéfa Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla ale měla vláda obě položky napsat přímo do rozpočtu.

„Kdyby skutečně výdaje na dopravní infrastrukturu byly tak, jak si my myslíme, správně součástí státního rozpočtu, tak by ten schodek byl o 30 miliard vyšší. A k nim můžete přičíst 20 miliard nákladů na další mimořádnou valorizaci penzí,“ má jasno předseda Národní rozpočtové rady Hampl.

Zvládneme to, věří Stanjura

Vláda zatím novelu státního rozpočtu na letošní rok neplánuje. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) tvrdí, že například 20 miliard, které stát plánuje vyplatit za mimořádné zvýšení důchodů, ušetří kabinet jinde.

„Naším základním úkolem je udržet to základní číslo. A máme 11. ledna. V tento den říkat, že to hrozí a že to neudržíme, by mi přišlo velmi nezodpovědné. Já pevně věřím, že to zvládneme,“ slibuje Stanjura.

„Pokud tam takto velké položky budou chybět, tak si neumím představit, jak jinak by se to dalo udělat než novelou státního rozpočtu,“ oponuje šéfovi státní kasy jeho předchůdkyně Alena Schillerová (ANO).