Ústava má mít svůj slavnostní výtisk. O podobě rozhodne umělecká soutěž

„Rozhodli jsme se vypsat uměleckou soutěž na novou podobu české ústavy, abychom měli slavnostní výtisk, který budeme při takovýchto příležitostech, ale i mnohých dalších, moci prezentovat veřejnosti,“ řekla Pekarová Adamová. Výsledkem by podle ní mělo být grafické ztvárnění, jaké si ústava zaslouží.

Pekarová Adamová doplnila, že soutěž zatím nebyla vyhlášena. „Při příležitosti dnešní (čtvrteční) konference jsem veřejnosti představila samotný záměr. Nyní dostane Kancelář Poslanecké sněmovny za úkol naformulovat zadání k vytvoření slavnostního provedení Ústavy ČR, kde budou veškeré podrobnosti nadefinovány,“ uvedla.

Adamová zmínila, že v kontextu některých ústav se může ta česká zdát mladičká, z českého pohledu má ale už úctyhodný věk. Uplynulý čas tvůrcům ústavy podle šéfky sněmovny vystavuje velmi dobré vysvědčení. „Zákonodárci do ústavy zasáhli zcela výjimečně,“ uvedla. Přislíbila, že zákonodárné sbory budou s ústavou nakládat s velkou péčí a úctou k odkazu tvůrců.

Šéfka dolní komory by ústavu chtěla rozšířit o ochranu vody. Jinak by ale podle ní politici do textu příliš zasahovat neměli. S tím souhlasí i šéf ústavně právního výboru Radek Vondráček (ANO). Přesto by i on některé změny přivítal. „Například je to rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu. Další věc, o kterou hnutí ANO dlouhodobě usilovalo, je klouzavý mandát,“ řekl.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) poděkoval politickým i odborným tvůrcům ústavy, počínali si podle něj velmi dobře a předvídavě. „Ústava je vyjádřením toho, jakým způsobem a podle jakých principů chceme žít a fungovat. To by mělo být naším vodítkem pro to, jaké změny v ústavě budeme dělat,“ řekl. Změny se musí dělat citlivě, aby se text základního zákona nerozpadl jako celek. „Je potřeba reflektovat změny, ve kterým žijeme. Ale nesmíme zapomínat na to, abychom tam zachovali ty tradice,“ doplnil.

Před většímu zásahy varuje i šéf Ústavního soudu Pavel Rychetský. Politici by k nim podle něj měli přistupovat jen po důkladné diskuzi s odborníky.