Přímá volba prezidenta je demokratizační, míní Horáček. Byl to spíše populistický krok, oponuje Rychetský

Ideální vlastností budoucího prezidenta je podle Klimeše schopnost naplňovat ústavní znění svých kompetencí. „Už bych byl rád za prezidenta, který dodržuje Ústavu a stmeluje společnost, to neznamená, že nebude mít silné názory. Ústava samozřejmě nemá být návod na vysavač, na druhou stranu jsme ale zažili moc situací, kdy si každý řekl, že by se pan prezident, ať už jakýkoliv, měl trochu uklidnit,“ uzavírá.

Politický komentátor serveru Aktuálně.cz David Klimeš v debatě zmínil také to, že česká prezidentská tradice velmi často odporuje tradičnímu výkladu Ústavy. „Historicky se nepotýkáme s tím, že by prezidenti nemohli naplnit úřad. Spíše ho naplňují až moc,“ myslí si.

Principy ústavnosti zdůrazňuje i Rychetský, podle kterého by měl ideální prezidentský kandidát spolupracovat s vládou, být solidární k nejohroženějším občanům a udržet si pokoru. „Skutečně důležité, a nepamatuje se na to příliš, je to, aby to byla osoba, která je schopná pokory. Pražský hrad má zvláštní atmosféru a řada lidí, včetně mého přítele Václava Havla, prodělala příchodem na to místo jakousi osobnostní změnu,“ varuje.

K odstranění Rychetským zmíněné pomyslné aury Pražského hradu jinému způsobu přemýšlení nad výkladem funkce českého prezidenta vyzval historik Stehlík. „Přestaňme pocitově a instinktivně hledat Masaryka. Od prezidenta bych chtěl, aby se Hradu jako symbolu mentálně zbavil,“ apeluje na závěr.