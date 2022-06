Vystrčil vyhlásil termín volby prezidenta. První kolo bude 13. a 14. ledna 2023

Předseda Senátu upřesnil, že ve sbírce zákonů bude termín prezidentské volby uveden v pátek 1. července. Tím oficiálně začne volební kampaň a začne se také počítat rozpočtový strop pro kandidáty. Vystrčil dříve naznačoval, že volby vyhlásí až později v létě, nyní se zmínil o snaze zajistit kandidátům rovné podmínky.

Podotkl, že pravidla se budou týkat od 1. července i těch, kdo by oznámili kandidaturu až později. „Pokud se někdy později rozhodne, že by kandidoval, se mu minimálně od 1. července všechny náklady, které činí, budou započítávat do volební kampaně na prezidenta republiky. Vidím to jako férový krok od předsedy Senátu k těm, co již kandidaturu ohlásili, a tudíž počítají s tím, že se jim náklady budou započítávat,“ řekl Vystrčil.

Při vyhlašování termínu volby hlavy státu měl šéf horní parlamentní komory jen omezený časový prostor. Fakticky může vybírat pouze z pátků a sobot v období jednoho měsíce. Nový prezident totiž musí být zvolen v období třiceti až šedesáti dnů před koncem funkčního období předchozí hlavy státu.