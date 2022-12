Na osudech lidí mu záleží, říká o Středulovi jeho dlouholetý podporovatel

Svého muže potkala díky práci v odborech. Sama říká, že jí imponuje jeho snaha lidem pomáhat. „Lidé se na mě obracejí, stejně jako na mého muže, a ptají se: Je možnost pomoci, je možnost věci řešit? A to je prostě naše součást,“ uvedla.

Šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů ministerstvo vnitra registrovalo jako kandidáta s podporou jedenácti senátorů – a to napříč politickým spektrem. Tím největším podporovatelem je ale jeho manželka Dana.

Několik let zná Středulu Filip Hausknecht. Je spoluzakladatelem a provozním restaurace a sociálního podniku v centru Prahy. V něm zaměstnávají lidi, kteří mají zkušenost s bezdomovectvím či výkonem trestu. Pomáhají jim řešit například exekuce a dluhy. „Když jsem viděl, jak se někteří lidé v naší republice mají, jak je s nimi nakládáno, tak mi nezbylo nic jiného než samotnému být aktivní v politice,“ sdělil.

Právě i díky tomu se potkal se Středulou, jehož práci od té doby sleduje a podporuje ho. „Má přehled o dění v různých povoláních, firmách, v různých částech republiky a je z něj cítit, že mu na osudech těch lidí fakt záleží,“ řekl Hausknecht.

Pomáhal například se sbíráním podpisů. Připraven pomoci v kampani je i dál, jak ale říká, nyní už je to hlavně na Josefu Středulovi. „Ve chvíli, kdy dostane prostor v těch debatách, tak ta procenta určitě budou růst,“ je přesvědčen.

Jednání s velvyslancem i podnikateli

Jeden den se Středulou strávil Milan Brunclík. Odborový předák v půl sedmé ráno na pražské Pankráci vyrazil do práce – podle něj standardní režim. Doprovázel ho mluvčí kampaně. Šéf odborové centrály zamířil nejdříve do kanceláře. V centru Prahy se tou dobou ještě většinou nepracuje.

Ráno je podle Josefa Středuly ideální čas na vyřízení pošty i první pracovní schůzky. „Takže je to vlastně takový čas ještě na koordinaci věcí, než se rozeběhneme po dalších jednáních a mítincích,“ vysvětlil.

Po půl hodině následoval přesun na německou ambasádu na Malé Straně a jednání s velvyslancem. Rozhovor se podle Středuly týkal inflace, předpokládané recese i mezd. Na velvyslanectví strávil skoro hodinu – a ne poprvé. „Je tady obrovské množství německých firem a subjektů a já mám také velmi dobré spojení s německým odborovým svazem DGB, takže to je vlastně ten klíč,“ uvedl prezidentský kandidát.

Následovala účast na sněmu Akademie věd. Středula zdůrazňuje, že ani tady nejde o součást kampaně – pozvání přijal jako odborový předák.

Po poledni ho pak čekala cesta do Českých Budějovic na Hospodářskou komoru. S jihočeskými podnikateli trávil zbytek odpoledne. Diskutoval o ekonomickém vývoji, řešeních inflace i možném zestátnění energetiky a snížení cen. „Musí se začít debata. Bez debaty to nejde. Prezident může chodit na jednání vlády a samozřejmě také jsou to další konzultace,“ řekl v diskuzi.