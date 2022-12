V Čechách a na Vysočině se může příští dny tvořit náledí. Řidiči by měli být opatrní, varují meteorologové

V uvedené oblasti se s následky sněžení od úterního rána potýkají silničáři, železničáři i energetici. Policie například uzavřela dálnici D3 ve směru od Tábora do Prahy, kde se kvůli uvázlým kamionům vytvořily dlouhé kolony, a v Libereckém kraji silnici 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska pro nákladní vozy.

#vystraha na NOVOU SNĚHOVOU POKRÝVKU a NÁLEDÍ. V pásu od j. do sv. Čech a na Českomoravské vrchovině napadl místy mokrý a těžký sníh. Může zde připadnout i cca 5 cm sněhu. V noci budou teploty klesat pod bod mrazu a lokálně (zejména v Čechách) se může vytvořit náledí či zmrazky. pic.twitter.com/mTsN4z3oQn

Podle meteorologů napadlo během noci z pondělí na úterý v pásu od jižních do severovýchodních Čech a na Českomoravské vrchovině místy až 15 centimetrů mokrého a těžkého sněhu a během dne tam může připadnout ještě dalších zhruba pět centimetrů. Odpoledne a večer budou srážky slábnout. „Vzhledem k tomu, že budou v noci teploty klesat pod bod mrazu, může se lokálně, a to zejména v Čechách, vytvářet náledí nebo zmrazky,“ doplnil ČHMÚ.

Může vznikat náledí

V Praze, Středočeském, Jihočeském a Libereckém kraji a na Vysočině by v nadcházejících hodinách, konkrétně od úterních 22:00 do středečních 10:00, měli lidé navíc počítat podle meteorologů s lokální tvorbou zmrazků nebo náledí. To vzniká postupným mrznutím kapek deště na povrchu země nebo zmrznutím částečně nebo úplně roztátého sněhu při poklesu teploty pod bod mrazu.

Také v pátek a sobotu se může po celém Česku postupně tvořit náledí a bude sněžit. Nejprve zasáhne ochlazení v pátek odpoledne severovýchod země a do soboty se rozšíří na celé území republiky, vyplývá z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Kvůli kluzkým chodníkům a silnicím si proto budou muset dávat pozor chodci i řidiči. Vydržet pak může náledí až do neděle.

Meteorologové rozlišují podle způsobu vzniku mezi ledovkou a náledím. Náledí je ledová vrstva pokrývající zemský povrch, která vzniká postupným mrznutím kapek deště na povrchu země. Vzniká i zmrznutím částečně nebo úplně roztátého sněhu při poklesu teploty pod bod mrazu. Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrznoucího mrholení.

Vzniká v případech, kdy ve výšce je teplý vzduch, z něj prší a déšť padá na prochlazený zemský povrch, větve stromů či elektrická vedení s teplotou pod bodem mrazu. Vodní kapky se po dopadu na zem či předměty rozlijí, okamžitě mrznou a vytvářejí ledovku – průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem.