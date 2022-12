Část vládních stran uvažuje o zvýšení daně z příjmů lidí. ODS to odmítá

Koaliční strany začínají čím dál častěji mluvit o zvýšení jedné z nejcitlivějších českých daní – daně z příjmů fyzických osob. Po zrušení superhrubé mzdy a výraznému snížení daní zaměstnanců totiž chybí každý rok ve státním rozpočtu zhruba osmdesát miliard.

„Bavíme se i o dani z příjmu fyzických osob. Dali jsme nějaké návrhy opatření, které se na příjmové straně pohybují kolem padesáti miliard korun,“ uvedl předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN).

„Opatření, která podpoří příjmovou stranu rozpočtu, tedy nějaké vyšší zdanění, tak o tom se nepochybně bavit musíme,“ uvedl také předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob s tím, že možné je i vyšší zdanění přímých daní.

Poslanci schválili výrazné snížení daní zaměstnanců před dvěma lety. Návrat ke zdanění na úroveň roku 2020 však nepodporuje žádná ze současných sněmovních stran. „Není to v plánu, ani to není v debatě,“ prohlásil ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Například KDU-ČSL by zvýšila daně lidem s měsíčními příjmy nad sto tisíc hrubého. „Já si myslím, že by to mělo být u lidí, kteří mohou být solidární. To znamená lidí, kteří mají vysoké příjmy,“ sdělil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.