Spotřebitelská novela upravuje reklamace, nákup v e-shopech i informace u slev

Další změnou bude jasné pojmenování tlačítka pro dokončení objednávky v e-shopech. Zákazníkovi bude nově muset být zřejmé, že tento krok vede k uzavření kupní smlouvy. Proto se změně normy také přezdívá „tlačítková novela“.

„E-shop je povinen mi zboží dodat, já jsem jako spotřebitel povinen to zboží zaplatit. To do této doby nebylo úplně jasné. Praxe byla taková, že vlastně e-shopy říkaly: 'to, co tady vidíme, je ilustrativní, my vám tady něco nabízíme, ta objednávka, kterou vy nám posíláte, to je vlastně taková poptávka',“ vysvětluje nařízení advokátka společnosti Legitas Petra Stupková.

Změny v reklamacích

Novela také upravuje reklamace. Lhůta zůstává dvouletá, prodlužují se ale jiné termíny. První rok od pořízení zboží se v případě závady automaticky očekává, že zboží bylo vadné už při převzetí. Naopak v roce druhém už můžou přijít při reklamacích komplikace.