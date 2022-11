Pravidla zastropování cen energií pro firmy bude řešit Senát. Zazní i kritika

„Podle mě je potřeba postupovat v Evropě jednotně, aby nedošlo ke zvýhodnění některých firem. To je asi i důvod, proč to dal na stůl Jozef Síkela, ale debata se povede na vládě,“ míní vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Kabinet se totiž sešel poprvé od chvíle, kdy sněmovna rámec pro strop schválila. Šéf resortu průmyslu Síkela upozorňuje, že tuto možnost by kabinet využil až ve chvíli, kdy nebude celoevropské řešení.

Zastropování pro firmy na stejné úrovni

Předlohu na zastropování cen energií i pro velké firmy do sněmovny totiž původně neposlala vláda jako celek. Pozměňovacím návrhem to k jiné normě přidal jeden z koaličních poslanců.

Výše zastropování i pro velké firmy by měla být srovnatelná se stropy pro domácnosti nebo menší podniky. Tedy podle ministra průmyslu tři a šest korun za kilowatthodinu.

„Tu hranici jsme vybrali na základě toho, co je možné. Stanovili jsme částky, které unesou domácnosti i firmy, byť jsou samozřejmě vlivem vývoje na trhu zvýšené. Na druhé straně je musíme také nějakým způsobem hradit ze státního rozpočtu,“ řekl v Událostech ČT premiér Petr Fiala (ODS) a připomněl, že se zastropováním přišlo Česko jako jedna z prvních zemí v Evropské unii.

„Je to kompromis mezi tím, co bychom si přáli, a tím, co si můžeme dovolit ze státního rozpočtu,“ dodal šéf kabinetu.