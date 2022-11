Ministerstvo přijímá žádosti velkých firem o pomoc s drahými energiemi. Připraveno je 30 miliard

Kolik firem by mohlo o pomoc státu požádat, zatím náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Třešňák (Piráti) neví. „Pokud shrnu základní parametry, tak do dočasného krizového rámce půjde třicet miliard korun. Nárok na něj mají všechny firmy mimo ty, které spadají pod zastropování cen energií,“ sdělil ve vysílání ČT24.

Obří pomoc německé ekonomice

Například Německo se ale chystá napumpovat do ekonomiky až dvě stě miliard eur, což se nelíbí ostatním členským zemím EU. Obávají se, že kvůli takto rozsáhlé pomoci v Německu budou firmy v ostatních zemích strádat. „Stále je to ve fázi nějakého návrhu. Navíc to není plošné, je to skutečně vyseknuto velmi sektorově. Pravděpodobně se to nebude líbit ani Evropské komisi,“ sdělil Třešňák. Doufá, že o tomto kroku se ještě na evropské úrovni bude jednat.

„Naší prioritou je, aby skutečně evropský průmysl měl nastavená rovná pravidla napříč celou Evropou a nikdo se nevychyloval nejakým významným způsobem,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu.