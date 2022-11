České lesy přišly o pozitivní vliv v boji se skleníkovými plyny. Uhlík víc uvolňují

Česko je na tom nejhůře v celé EU

Zpráva o životním prostředí v tuzemsku, kterou vydalo v roce 2021 ministerstvo životního prostředí, uvádí, že stav lesů představuje vážný problém při směřování ke klimatické neutralitě.

„Odlesnění je bezprecedentní, vlastně i objemy těžby se nedají srovnat v podstatě s ničím, co máme v historii. Není to jen účetní problém, je to problém reálný,“ varuje Havránek.

Kalamita sice zpomaluje a zakládají se nové porosty, takže schopnost ukládat uhlík by se měla lesům časem vrátit, ale současná situace v Česku je nejhorší v celé Evropské unii. „Ze států Evropy u nás teď odlesňování probíhá nejdramatičtěji,“ potvrzuje Havránek.

Půda a lesy nepomáhají dnes zachytávat emise ani v šesti dalších unijních zemích, například v Irsku nebo Nizozemsku. Kdy se trend v Česku zvrátí, odborníci s určitostí neví.