Prezident by měl mít politickou zkušenost, míní Topolánek. Havel ji neměl, oponoval Horáček

„Pro mě je účast ve hře důležitější než všechny ostatní věci,“ okomentoval Horáček svůj neúspěch v prezidentských volbách v roce 2018. „Pro mě bylo důležité hrát tu hru dobře a čestně, protože se domnívám, že čestná prohra je lepší než ošklivá výhra,“ dodal.

Jeho osobním přáním bylo v tehdejších volbách to, aby ve funkci nebyl Miloš Zeman, proto se rozhodl ve druhém kole podpořit Jiřího Drahoše. „Pokud dostal někdo jiný v legitimním, čestném boji více hlasů než já, nedělalo mi problém ho podpořit.“

„Přiznám se, že jsem ve druhém kole nevolil,“ poznamenal Topolánek. Voličům však tenkrát stejně jako Horáček doporučil, aby volili Drahoše. Podle něj šlo spíše o vynucený krok. „Moje motivace ale byla, že tam nebude ani jeden,“ upřesnil.

Jaký má být prezident

Podle Topolánka bylo jeho výhodou v tehdejších prezidentských volbách to, že měl za sebou bohaté politické zkušenosti. „Jeden z mých požadavků na budoucího prezidenta je, že by měl mít nějakou politickou zkušenost. Ideální by bylo vrcholovou, což je někdy těžko splnitelné. Ale měl by mít za sebou nějaký úspěch,“ prozradil.

S tím Horáček nesouhlasí. „Nemyslím si, že je to nezbytné. Například Václav Havel politickou zkušenost taky neměl,“ oponoval. „Záleží spíš na tom, jaká byla ta politická kariéra, jací byli vaši spojenci. (…) Podle toho bych soudil všechny lidi,“ dodal.