Sportovce netrápí jen drahé energie. Problémem je i nárůst byrokracie, míní Ertl

„I na nás doléhá finanční nedostatečnost. Sport pro všechny je poněkud zanedbáván, hovoří se většinou o (sportovních) svazech, ale to je sport výkonnostní. Sport pro všechny je důležitý a je to ohromný segment zahrnující zdravé pohybové aktivity,“ zdůraznila Moučková.

Nejistota podle ní trvá i navzdory tomu, že vláda nedávno oznámila rozšíření zastropování cen energií mimo jiné právě i na sportovní organizace. Za „kapku v moři“ považuje tento krok i Ertl. „Bude to platit až od ledna, takže se všemi současnými náklady si svazy a sportovní organizace musejí poradit samy. Navíc nebylo schválené navýšení rozpočtu, z něhož měly jít peníze na provoz a údržbu,“ připomněl předseda sdružení sportovních svazů nedávné veto prezidenta. Doplnil, že cenový strop na energie pro sport není jasně definovaný.

Sokol si dělal interní výzkum, z něhož mimo jiné vyplynulo, že bezmála čtyři pětiny tělocvičných jednot šetří - snižují teplotu vytápění sportovišť, omezují ohřev vody. „Devadesát procent našich jednot míní, že enormní náklady na energie budou pro jejich další fungování velkým problémem. Pětina připouští reálné omezení své činnosti,“ citovala z výsledků Moučková.

Bez koncepce, zato s přebujelou administrativou

Podle Ertla je problémem i to, že chybí nová koncepce sportu ze strany státu, ta stávající je z roku 2016 a pokrývá časové období do roku 2025. Není si jistý, jestli stát vůbec bere pohyb a sport jako téma. „Mladá generace by se přece měla hýbat a měla by k tomu být koncepce. Měli bychom vědět, co chceme,“ zamýšlí se.

Moučková i Ertl se shodují, že ze strany Národní sportovní agentury (NSA), v jejímž čele brzy skončí Filip Neusser, mohutně narostla byrokracie. „Toho se naše svazy bojí. Nedosáhnou na peníze ne kvůli tomu, že by neměly dost sportujících, ale že nebudou schopné zvládnout administrativu,“ tvrdí Ertl.