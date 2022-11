Zdravotnické odbory nesouhlasí se zavedením nadstandardů, které navrhuje ministr Válek

Válek chce dělení péče vrátit

Válek v sobotu řekl, že by chtěl zákon vrátit do hry. Ministr zároveň podotkl, že ve zdravotnictví neexistuje nic, kde by nadstandard nevedl ke zvýšení kvality péče. „Ve chvíli, kdy řekneme, že jsou nadstandardy, říkáme, že prostě budou dvě skupiny kvality péče,“ řekl Válek. Není ale podle něho možné říkat, že jde o asociální záležitost. Pokud nyní stát tvrdí, že bezdomovec má v současnosti stejnou péči jako miliardář, je to absurdní, dodal.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová pak uvedla, že jde o dlouhodobou stranickou prioritu. Řekla, že je potřeba se zaměřit i na udržitelnost zdravotnictví, což souvisí s udržitelností rozpočtu. Podotkla, že podle Válkova odůvodnění to přinese zkvalitnění pro všechny. Zdůraznila, že je ale potřeba nadstandardy dobře vysvětlit veřejnosti. „Ale zároveň je to jedna z těch věcí, které bychom měli začít řešit,“ dodala.

„V souvislosti se současnou vládou se často uvádí, že ji občané zvolili proto, že si přáli změnu. Ale opravdu si voliči vládních stran přáli změnu našeho zdravotního systému a rozdělení zdravotní péče na kvalitnější péči jen pro bohaté a horší péči pro ty, kteří nebudou mít na připojištění?“ citoval odborový svaz v tiskové zprávě svou předsedkyni Dagmar Žitníkovou. Poukázala také na to, že peníze z připojištění by nepřicházely do zdravotnictví, ale do zdravotních pojišťoven. „Do zdravotnictví by se dostaly teprve tehdy, až dojde k pojistné události a až ji pojišťovna bude ochotna proplatit,“ dodala Žitníková.