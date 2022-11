Pro víc bank či s jinou sazbou. Koalice rokuje o finální podobě válečné daně

Daň z mimořádných zisků má platit od 1. ledna příštího roku a její sazba má být na šedesáti procentech. V této výši ji Stanjura chce nechat nejen pro příští rok, ale i v letech 2024 a 2025. TOP 09 ale chce, aby daň v letech 2024 a 2025 klesla na procent čtyřicet.

Vládní koalice se pře i o to, kolika bank se má daň týkat. Stanjura ji chce pro šest největších českých bank. S tím ale nesouhlasí pro změnu Piráti a navrhují okruh mimořádně zdaněných finančních institucí rozšířit.

„Když se ta daň má platit, tak by bylo vhodnější, aby ji platily všechny banky, nebo jejich drtivá část. Myslíme si, že udělit několika bankám, které jsou poměrně velké, výjimku, aby daň neplatily a neodváděly tak solidárně peníze do státního rozpočtu, by mohlo být hodnoceno jako neústavní,“ řekl pro ČT předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.