„Rozhádané Česko“ slaví 28. říjen. Kolem svátků mohou vznikat ideové střety, míní historik

přehrát video Události, komentáře: 28. říjen očima historika Stehlíka, ústavního právníka Wintra a farářky Šilerové Zdroj: ČT24

Prezident Miloš Zeman opakovaně nezve na významná výročí nebo shromáždění své oponenty, na hraně ústavnosti se však podle Wintra nepohybuje. „Právně to upravené není. Zákony hovoří o tom, že prezident uděluje státní vyznamenání 28. října a prvního ledna, ta musí být spolupodepsána předsedou vlády. Ale jak obřad probíhá a koho na něj prezident pozve nebo nepozve, o tom právo mlčí,“ vysvětlil. Stehlík podotýká, že oproti tomu, co lze považovat v dějinách za krizi, je tato situace pouze „směšným příběhem“. „Na druhou stranu, když se podíváme na moderní prezidentství, tak to, jakým způsobem Miloš Zeman překračuje neformální hranice a dělá ze státní instituce prezidenta v podstatě privátní záležitost, to nějaký posun znamená. Třeba porušování nepsaných pravidel asi bude v dějinách nějakým způsobem zrcadleno. Je to velký rozdíl v tom, jak prezidentství vnímali například Václav Havel, či dokonce i Václav Klaus,“ vyzdvihuje historik. S tím souhlasí i Wintr. „V různých vážných problémech, které nás teď obklopují, je tohle málo významná věc. Není to ani nic překvapivého, prezident si takhle počínal i v minulosti. Doufejme, že významné ústavní činitele na tyto akce budoucí prezident zvát bude,“ doplnil. „Politici a prezident si z toho dělají takový ‚pašalík‘, kde projektují svoje ego,“ myslí si o předávání státních vyznamenání Šilerová. „Kdyby se nestal 28. říjen, prezident ani politici tady nejsou,“ dodala farářka. „Pro mě je vždy 28. říjen svátkem republiky a státnosti.“

Odkaz Přípravy na udílení státních vyznamenání doprovázejí spory ohledně hostů

Společnost není ve zdravém stavu, říká Stehlík Wintr vnímá 28. říjen podobně jako Šilerová. „Je to významný svátek, vznik Československa, na které naše republika navazuje. (…) Pro mě se trochu mění kontext 28. října válkou na Ukrajině. Ale hodnoty, na kterých náš stát stojí, jsou trvalé,“ okomentoval Wintr. Podle Stehlíka je zajímavé, že Češi slaví 28. říjen více než 1. leden, kdy vzniklo samostatné Česko. „Pořád se vztahujeme k něčemu, co je více než sto let staré. To je moment, kdy je síla Československé republiky stále mimořádná,“ uvedl. „Myslím, že společnost není v úplně zdravém stavu, co se týče sporů, radikality, hledání cesty,“ odpověděl Stehlík na dotaz, zda je letošní 28. říjen něčím výjimečný. „Možná to budeme letos zažívat poprvé v rámci různosti demonstrací. (…) Tato data se do budoucna mohou stát místy, kde se budou odehrávat ideové střety,“ dodal ve vztahu k 28. říjnu či 17. listopadu.