„Nejdřív Pánbů, pak hned Masaryk“. Zatracovaný i idealizovaný TGM se narodil před 170 lety

S dětmi a manželkou navštěvoval Masaryk svoje rodiče na jihu Moravy, po matčině smrti se rodina rekreovala na Slovensku v obci Bystrička u Martina. Ve třicátých letech si tam rodina nechala zbudovat vlastní dům, Bystrička se ale zapsala podle odborníků do historie mnohem hlouběji: právě tam se Masaryk potkával se slovenskými intelektuály a zrodila se tam myšlenka čechoslováctví.

Masaryk byl také abstinent a neúspěšně prosazoval, aby se podmínka abstinentství dostala i do protokolu prezidenta. V témže hnutí se angažovala i jeho nejstarší dcera Alice, naopak nejmladší syn Jan, když pil, obracel prý otcův portrét ke zdi, „aby se tata na to nemusel dívat“.

Masaryk proti rukopisům

Do povědomí se Tomáš G. Masaryk zapsal už pár let po svém příjezdu do Prahy: v časopise Athenaeum vydal článek bohemisty Jana Gebauera, v němž autor volal po důsledných analýzách rukopisů Královédvorského a Zelenohorského. Ve sporu o zfalšované spisy, které měly v národnostně vypjatém století ukázat, že česká kultura je starší než německá, Masaryk tvrdil, že národní hrdost „nesmí spočívat na lži“.

Za svůj postoj Masaryk pykal: přišel o zakázky na vydávání knih či encyklopedie, nemohl cvičit v Sokole, byl vyřazen z různých spolků, lidé mu chodili křičet pod okna, vyhrožovali, pomlouvali ho v tisku, na univerzitě mu oddalovali udělení řádné profesury a rodina se musela odstěhovat z vily, kterou vlastnil jiný pražský profesor a podporovatel pravosti rukopisů.

O dekádu později se Masaryk, už jako poslanec ve Vídni, zasadil o obnovení procesu s židem Leopoldem Hilsnerem, kterému dávali za vinu rituální vraždu Anežky Hrůzové. Masaryk, který celý život bojoval s předsudky svého okolí, dosáhl toho, že Hilsner byl sice uznán viným z vraždy, ale už ne rituální, a místo trestu smrti dostal doživotí a ve vězení nakonec strávil osmnáct let.