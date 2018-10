Tatíček kacíř. Milovaný a nenáviděný TGM svůj národ hlavně řezal

„Národ pětimilionový dovede snést pravdu. Co do zralosti národ náš měl být za půl století tak odchován, aby pravdu snést uměl i chtěl. Zdá se, že ta doba je zde,“ reagoval Masaryk, který sice Schaeurův pesimismus nesdílel, ale věřil, že kulturní společnost musí snést diskusi i o nejtěžších tématech. Novinář Jan Herben později tuto metodu výchovy národa vystihl prostě: „Řezat, řezat, řezat.“

Masaryk hledal politické seskupení, kde by mohl prosazovat své zásady a zájmy. Po neúspěšných jednáních realistů se staročechy byli koncem roku 1890 přijati k mladočechům, kteří na jaře 1891 získali mandáty do Říšské rady, a nedlouho poté se Masaryk dočkal zvolení do Zemského sněmu. V září 1893 se ale obou mandátů vzdal. Jednou z příčin byla skutečnost, že se mu rodina rozrostla o další dvě děti, Jana a Olgu, již dříve se narodila Alice s Herbertem.

Bez ohledu na osobní prospěch opakovaně tepal omezený rozhled a okruh zájmů, které ho na Češích nesmírně iritovaly. Příčil se mu český nacionalismus, jenž vycházel jen ze slepé nenávisti ke všemu německému, a kritizoval i rostoucí antisemitismus. Pevný postoj opět prokázal, když se v roce 1899 zasadil o obnovení procesu s židem Leopoldem Hilsnerem, který byl odsouzen za údajnou rituální vraždu mladé Češky Anežky Hrůzové.

Zápas o novou Evropu

Podobně jako u sporu o zfalšované rukopisy byl kvůli hilsneriádě opět vystaven nenávisti, a dokonce uvažoval o odchodu do země své ženy. Charlotta jej však utvrdila v tom, že místo jeho životního zápasu je právě v Čechách. Když roku 1910 slavil šedesátiny, vypočítávali jeho přátelé všechny jeho životní úspěchy. Masaryk však údajně s výčtem nebyl spokojen a podotkl, že svůj hlavní úkol má zřejmě ještě před sebou.

Už před první světovou válkou Masaryk opustil svůj původní názor, že by Rakousko-Uhersko bylo možné reformovat do moderního svazku autonomních zemí. Ve své knize „Nová Evropa: Stanovisko slovanské“ vyložil nutnost boje proti monarchii a potřebu svobodnějšího politického uspořádání ve střední a východní Evropě.

Po vypuknutí války pak neomylně vycítil příležitost a vrhl se do nejistoty exilu s jasným cílem, vybojovat nezávislost českých zemí. Doma zanechal vybudované postavení i rodinu a odešel, jak říkal „do prázdna, s holýma rukama“.

V zahraničí však zjistil, že ho předchází pověst neohroženého bojovníka proti autoritářství a antisemitismu. Dveře se mu otevíraly nejen v krajanských spolcích, ale také v židovských společnostech nebo redakcích vlivných časopisů. Díky tomu, ale také pro svou předvídavost a promyšlenou diplomacii se brzy vypracoval na nekorunovanou hlavu českého odboje.

Přes Rusko do USA

Brzy pochopil, že pokud má státníky přesvědčit o hodnotě Československa, musí se opřít o reálnou sílu. Po únorové revoluci přesídlil do Ruska, kde dal rozhodující podnět k sestavení dalších samostatných legií z českých a slovenských přeběhlíků, zajatců i Čechoslováků žijících na Rusi. Po zborovské bitvě vybudoval do konce roku 1917 více než padesátitisícovou armádu.

Roku 1917 zároveň do války vstoupily i USA a Masaryk pochopil, že tam se bude rozhodovat o budoucnosti Evropy. Vydal se proto přes Sibiř a Japonsko do Spojených států, aby tam přesvědčil prezidenta Woodrowa Wilsona o možné transformaci rakouské monarchie do svazku svobodných národních států. Zakládající listinou nové republiky se pak stala Washingtonská deklarace.