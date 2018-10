Masaryk nabízel alternativu k materialismu, demokracii odvozoval od Ježíšovy lásky, říká Pavel Kosatík

Pro pamětníky zůstává první československý prezident tatíčkem. V jejich vzpomínkách je zapsán jako charismatická osobnost, vznešený člověk milovaný většinou národa. Je to tak? Jak byste ho popsal vy?

Je to část pravdy, která se zrodila v době, kdy už byl prezidentem a kdy bylo třeba ten čerstvě narozený stát nějakým způsobem zaštítit. Autorita zakladatele státu se pro to hodila nejlíp. Ale mimo to měl i spoustu jiných vlastností. Byl to člověk, kterého na našem národě iritovaly iluze, kterým mnoho lidí podléhalo. To jsou všechny jeho spory, počínaje těmi nejstaršími, jako jsou rukopisné. Nechtěl usnadňovat, aby národ těm iluzím podléhal. Takže kritizoval a kritizoval a byl protivný, ale byla to kritika tvůrčí a lidem, i když je to strašně bolelo, to v důsledku prospívalo.

Vy o něm mluvíte jako o složitém člověku. To je ta složitost, kterou teď popisujete, nebo byste přidal ještě něco?

Toho bylo ještě mnohem víc. Bylo v něm několik osobností, které se svářely. Nesmírně složitý, ale zajímavý a klíčový je třeba jeho vztah k náboženství. To říkám vždycky, ale nevím, jestli je možné to tady vysvětlit. Jde o jeho koncept demokracie. Kdyby se tím lidi trošku víc dneska měli chuť a čas zabývat, kdyby se toho slova náboženství nebáli, kdyby si nemysleli, že je hnedka někdo začne rvát do nějaké církve a k něčemu nutit, kdyby připustili možnost, že mimo ně něco existuje…

Vždyť v tom materialismu, který většinově dneska žijeme, myslím, že málokdo je spokojený. Stejně každý na něco věříme, akorát, že často jsou to nesmysly, horoskopy nebo já nevím co. On dával velmi smysluplnou alternativu, dával náboženský náboj demokracii. Odvozoval to od Ježíšovy lásky a říkal, že jako demokrat potřebuje mít lidi rád, že prostě demokracie není jenom nějaké uspořádání mezilidský vztahů, že to není jen zajištění rovnosti. Protože za komunismu také byla jakási rovnost a demokracii se to nepodobalo ani náhodou. Bral to eticky z hlediska náboženské víry. Fakt bych si přál, aby se tím lidé víc zabývali. Myslím si, že je to velký vklad do dějin demokracie, nejenom české nebo československé.