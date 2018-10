„Slováci jsou vlastně Češi“. Na počátku Československa byl mýtus o jednom národě

Politický národ vs. sebeurčení

Idea „československého národa“ měla ještě další pragmatický dopad. Pokud by v nově ustaveném státě byli Češi a Slováci dvěma různými národy, představovali by nejpočetnější Češi jen asi polovinu jeho obyvatel a Slováků by bylo méně než Němců. Na troskách „žaláře národů“ by tak vznikl „jen“ další mnohonárodnostní stát. „Čechoslováci“ však coby státní národ tvořili nakonec přibližně dvě třetiny obyvatel nové republiky.

„Československý národ“ ovšem Masaryk sám vnímal spíše politicky než etnicky. „Národ mu představovali lidé mluvící sice různými jazyky, ale propojení společným státním programem. Asi jako Američané,“ přibližuje spisovatel Pavel Kosatík.

Do takového politického národa chtěl první československý prezident postupně zařadit i Němce a Maďary, s tímto názorem byl ale v menšině.

Národnostní minority v Československu se místo toho dožadovaly práva na sebeurčení, což Masaryk odmítal. Jak Němci, tak Maďaři ostatně už měli vlastní státy, a na menšiny žijící mimo hranice těchto národních států se podle Masaryka právo na sebeurčení nevztahovalo. Určitou autonomii připouštěl pouze v případě Rusínů na Podkarpatské Rusi.