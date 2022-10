Počet datových schránek se více než zdvojnásobí. Začátkem příštího roku je dostanou živnostníci nebo SVJ

Nebude to tak, že by všichni dostali schránku hned 1. ledna, ministerstvo na jejich zřízení vyčlenilo celé první čtvrtletí, možná to stihne rychleji. Počítá totiž s tím, že denně zřídí asi 50 tisíc datových schránek. Novým uživatelům, kteří dosud datovou schránku nemají, přijdou přihlašovací údaje doporučeným dopisem. Datové schránky budou zpřístupněny po prvním přihlášení nebo automaticky po uplynutí lhůty patnácti dnů po zřízení v případě, že se uživatel během této doby do schránky sám nepřihlásí.

„Digitalizace je jednou z priorit ministerstva vnitra a toto je další důležitý krok, který pomůže přesunout komunikaci s úřady do on-line prostředí. To umožní tuto komunikaci zefektivnit a zlevnit,“ uvedl náměstek ministra vnitra Lukáš Kolářík (Piráti).

Zákon sice v současnosti počítá i s tím, že datovou schránku stát od roku 2023 automaticky zřídí každému občanovi, který se například bankovní identitou nebo eObčankou poprvé přihlásí ke kterékoliv digitální službě státu, ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ale oznámil, že tento proces hodlá zrušit. Změna je však zatím v legislativním procesu a dosud nebyla schválená.