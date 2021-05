Končící řidičské průkazy půjdou od června vyměnit on-line, potřeba bude ale datová schránka

Nově nebude nutné kvůli výměně propadlého řidičského průkazu chodit na úřad. Žádost půjde zdarma podat on-line na takzvaném Portálu občana, tedy na adrese gov.cz. Stačí zkontrolovat osobní údaje včetně fotografie a podoby podpisu. Obojí stát už zná třeba z databáze občanských průkazů.

„Jedinou činnost, kterou člověk dělá, je vyplnění města, kde si chce daný řidičský průkaz vyzvednout,“ popisuje ředitel odboru eGovernmentu ministerstva vnitra Roman Vrba. Do Portálu občana je nejdřív nutné se přihlásit. Od ledna to jde i pomocí takzvané bankovní identity.

To znamená, že se lidé budou moci přihlašovat pomocí stejných údajů, jaké používají do svého internetového bankovnictví. Stát zatím tímto způsobem spolupracuje s pěti bankami a další budou přibývat. „Vyberete si tu banku, kde máte účet, a přihlašujete se, jak kdybyste se přihlašoval do internetového bankovnictví,“ vysvětluje Vrba.