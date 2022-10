Teplárny výrazně zdražují. Největší cenový skok čeká ty plynové

Martin Hájek v Událostech, komentářích upozornil, že ceny, které nyní nastavila brněnská teplárna, nebudou ničím neobvyklým. „Na úroveň, kterou má Brno, se budou dostávat všechny plynové teplárny. Některé jsou už dokonce významně výš. To bude bohužel cena, která bude u plynových tepláren normální,“ podotkl.

Například brněnské domácnosti průměrně zaplatí měsíčně zhruba o patnáct set korun víc. Ze zemního plynu v Brně vyrábějí asi osmdesát procent tepla a právě kvůli jeho cenám teď zdražují. Zatímco loni je stál nákup suroviny miliardu, příští rok to bude skoro pětkrát tolik.

Zástupci vlády považují za důležitý krok zastropování cen. „Naše vláda dělá maximum pro to, aby ochránila domácnosti i firmy před energetickou krizí a před vysokými cenami energií. Právě zavedení cenového stropu jak u plynu, tak elektřiny je toho důkazem. S brněnskými teplárnami jsme tento týden jednali a oni řekli, že pokud bychom nezavedli toto opatření, tak by byli nuceni zvednout ceny za teplo ještě více,“ konstatoval ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN).

„Pro ty, kteří se ocitnou opravdu ve složité situaci, je přichystaný příspěvek na bydlení. Jednáme také s teplárnami a samozřejmě s dopravci o tom, jak zajistit i v průběhu zimy pružnou dopravu uhlí do tepláren,“ dodal ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Opozice ale situaci hodnotí jinak. „Vláda to totálně promáchla. Zastropování, a to ještě na úrovních, které jsou mimořádně vysoké vůči ostatním zemím, bude až de facto od začátku roku. To znamená, že v tomto roce se všech dotknou ty neuvěřitelné ceny, včetně ceny za teplo,“ zdůraznil místopředseda opozičního hnutí ANO Karel Havlíček.