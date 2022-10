Generál Syrový nemá nárok na soudní rehabilitaci za zabavení majetku, rozhodl soud

Návrh na zrušení vyhlášky Zemského národního výboru v Praze z roku 1948, kterou byl zabrán veškerý majetek Syrového, podal za generálova příbuzného advokát Lubomír Müller. Odkazoval na to, že stíhání Syrového bylo letos po obnově řízení zastaveno, rozsudek z roku 1947, na jehož základě byl Syrový uznán vinným a který byl podkladem pro vyhlášku, tak nyní není platný.

Soudkyně Daniella Sarah Sotolářová však uvedla, že podmínky pro účast na soudní rehabilitaci podle rehabilitačního zákona splněny nebyly. Syrový byl podle ní zbaven majetku již odsuzujícím rozsudkem, a ne následnou vyhláškou.

Naplněna podle soudkyně nebyla podmínka časového období pro přiznání soudní rehabilitace, zákon se totiž vztahuje na pravomocná odsuzující rozhodnutí vyhlášená od 25. února 1948 do 1. ledna 1990. Státní zástupce upozornil i na to, že nebyla splněna ani podmínka času pro spáchání skutku, ke kterému by podle zákona o soudní rehabilitaci muselo dojít až po 5. květnu 1945.

Důvodem, proč zákon striktně trvá na vymezeném období, je podle Sotolářové to, že předcházející rozhodnutí mají původ a právní titul v období ještě formálně demokratického Československa. „Náhrady za zabavený majetek bude možné se domáhat jinou cestou,“ doplnila však soudkyně.