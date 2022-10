V zářijovém volebním modelu Kantaru si mírně pohoršily hnutí ANO i ODS

Hnutí ANO by v září dosáhlo na 29,5 procenta, což je o jeden procentní bod horší než minule. ODS by měla 18 procent, tedy o půldruhého procentního bodu méně než v srpnu.

Z hlediska dlouhodobých trendů autoři průzkumu mluví u ANO o návratu k hodnotám, kterých dosahovalo před dvěma lety. U občanských demokratů je podle nich znát pokles, který spojují s tím, že strana s sebou nese tíhu celé vládní koalice a na propadu preferencí se podepisuje současná situace.

„Odchody od ODS směřují z poloviny k jiným stranám vládní koalice, z poloviny pak k opozici, hlavně ANO, případně k neparlamentním subjektům. Hlavním důvodem k odchodu k jiným než vládním stranám je v očích voličů nečinnost vlády v energetické krizi a celková nekompetentnost,“ komentují data autoři modelu.

V zářijovém modelu se na třetím místě umístila SPD. Hnutí by mělo 11,5 procenta, tedy o půlprocentního bodu lepší výsledek než v srpnu. Obdobně zvýšili zisk podle modelu Piráti. Ti by dosáhli na devět procent.

STAN by získali 7,5 procenta, což je o procentní bod lepší ve srovnání se srpnem, lidovci se šesti procenty by si dokonce polepšili o dva procentní body.

Pod pětiprocentní hranicí určující, kdo se dostane do sněmovny, by skončila Přísaha i TOP 09, shodně se čtyřmi procenty. ČSSD by měla 2,5 procenta, komunisté i Zelení pak dvě procenta.

Na základě naměřených stranických preferencí v průběhu posledních tří měření (z toho důvodu, aby bylo dostatečné množství dat za jednotlivé regiony) provedla agentura modelování počtu mandátů, které by jednotlivé subjekty získaly, pokud by se volby do sněmovny konaly v době sběru dat. Přepočet je proveden přesně tak, jak by probíhal po sečtení hlasů ve volbách. Hnutí ANO by získalo 82 mandátů, občanští demokraté 55, hnutí Svoboda a přímá demokracie 28, Piráti 20 a Starostové a nezávislí 15. Jiné strany by se do dolní komory spíše nedostaly.

Hypotetická situace s koalicemi

Za zcela hypotetické situace, že by se voleb v době sběru dat zúčastnily dvě velké koalice tak, jako tomu bylo u loňských voleb, by hnutí ANO bylo také na prvním místě a získalo by 31,5 procenta. Koalice SPOLU by měla 28,5 procenta. O další pozici by se s dvanácti procenty dělily SPD a koalice Pirátů se STAN. Ostatní strany či hnutí by pak skončily pod pětiprocentní hranicí.